Le sondage dont tout le monde va parler qui désigne l'animateur et le présentateur préférés des Français - Il y a de très grosses surprises !

C'est un sondage qui risque de faire parler dans les prochaines heures, car il remet en cause tout ce que l'on pouvait imaginer jusque là sur les goûts des Français pour les animateurs et les journalistes.

Selon les résultats de cette enquête BVA pour la presse régionale et Foncia, l'animatrice préférée des Français est Elise Lucet qui passe ainsi devant Nagui, Michel Cymes, ou encore Yves Calvi.

Dans ce sondage, seulement deux animateurs de TF1 apparaissent dans les 10 premiers, il s'agit de Jean-Luc Reichmann et Nikos Aliagas, mais le groupe TF1 est représenté à la cinquième place par Yann Barthès qui est sur TMC.

Les deux inséparables d'M6, Stéphane Plaza et Karine le Marchand sont aussi inséparables dans le sondage car ils sont 6e et 7e.

Du côté des présentateurs de journaux, c'est encore une nette victoire pour France 2, avec Laurent Delahousse qui arrive à la première place avec plus de 55% des suffrages, mais il est suivi par Anne-Sophie Lapix qui est déjà deuxième alors qu'elle n'est aux commandes du 20h de France 2 que depuis 2 mois.

Après ces deus leaders on trouve les 3 présentateurs des journaux de TF1 avec sans surprise tout d'abord Jean-Pierre Pernaud, puis derrière Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. La 6e place et pour Carole Gaessler sur France 3.

Voici les résultats complets de cette enquête: