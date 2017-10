Des représentants de l'armée indienne vont se rendre en France pour rapporter dans leur pays les restes de deux soldats indiens tués durant la Première guerre mondiale

Des représentants de l'armée indienne vont se rendre en France en novembre pour identifier et rapporter dans leur pays les restes de deux soldats indiens tués il y a un siècle durant la Première guerre mondiale, a annoncé un responsable militaire.

Les restes de deux soldats des Garhwal Rifles, non identifiés mais portant les insignes de ce régiment, à l'époque intégré à l'Armée britannique des Indes, ont été découverts en septembre 2016 dans un champ près de la commune de Laventie, dans le nord de la France, à environ 70 kilomètres de Dunkerque. Les restes d'un soldat britannique et d'un allemand ont aussi été retrouvés sur les lieux lors d'un chantier des autorités locales. La France a informé l'Inde de cette découverte et Delhi a décidé d'envoyer un groupe de quatre émissaires, y compris un général appartenant au même régiment, pour identifier les soldats et récupérer leurs restes.