Election du Président chez Les Républicains: Laurent Wauquiez refuse un débat à la télé demandé par les autres candidats

Laurent Wauquiez n’a pas l’intention d’affronter, à la télévision, ses adversaires Florence Portelli et Maël de Calan.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a adressé une lettre à ses concurrents pour leur faire une autre proposition. Dans un courrier, révélé par Paris Match, Laurent Wauquiez explique : « Quelles que soient les précautions que nous pourrions prendre, un débat organisé sur un plateau de télévision aura pour principale finalité d’exacerber artificiellement nos différences et d’étaler nos divisions. [...] Je vous propose ainsi que dans le cadre de la campagne officielle et d'un meeting militant et populaire, nous organisions un débat devant et avec nos militants. Au cours de celui-ci, chacun de nous pourrait être invité(e) à répondre à leurs questions et à leur présenter son projet».

Florence Portelli a notamment réagi dans un communiqué intitulé «Étouffer le débat, c'est asphyxier la droite» : «Organiser un débat devant quelques centaines de personnes dans le huis-clos d'une salle parisienne, c'est priver de débat une grande majorité des adhérents. C'est aussi et surtout donner l'image d'un parti replié sur lui-même, qui tourne le dos à ses militants et qui a peur de s'ouvrir aux Français»

