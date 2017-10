La star Selena Gomez, en larmes, remercie à la télé américaine son amie qui lui a donné un rein et lui a sauvé la vie - Vidéo

Le 30 octobre prochain, la chaîne NBC diffusera la première interview de Selena Gomez depuis son opération du rein, puisque la jeune fille a subi une opération grâce à une de ses amis qui lui a donné un rein qui lui a permis d'être sauvée: "Elle m'a sauve la vie tout simplement, c'est juste un fait" affirme la star dans la première interview de Selena Gomez aux côtés de celle qui l'a sauvée.

Au bord des larmes, la star remercie Francia Raisa: « Je ne voulais pas demander à quelqu’un de me donner un rein mais elle s’est portée volontaire et l’a fait ». Selena Gomez a du recevoir cette greffe de rein à cause d’un lupus, maladie auto-immune dont elle est atteinte. En 2013, elle avait déjà subi une chimiothérapie dans le cadre de son traitement.

Regardez