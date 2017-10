Voici les images spectaculaires d'un Boeing 757 de Delta Airlines qui transportait des joueurs de la NBA et qui a été fortement endommagé en vol !

L’avion partant de Minneapolis et ramenant les joueurs de la NBA de l’Oklahoma City Thunder a été endommagé en plein vol. Les joueurs ont atterri sains et saufs à l’aéroport international de Chicago à bord de leur avion dont le nez a été totalement enfoncé.

Selon les joueurs Josh Huestis et Steven Adams, l’incident s’est produit à 30 000 pieds d’altitude. Selon un porte-parole de Delta Airlines, l’avion, un Boeing 757-200, a percuté un... oiseau. Pourtant les images diffusées sont vraiment spectaculaires et montrent le nez totalement enfoncé, on se demande vraiment comment un simple oiseau a pu faire de tels dégâts...