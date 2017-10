Accusé d'avoir plagié des sketchs d'humoristes américains, Tomer Sisley tourne en dérision les critiques des réseaux sociaux

Accusé de plagiat sur certains de ses sketchs américains par un compte twitter, l'humoriste Tomer Sisley a décidé de répondre en utilisant la carte de l'humour et de l'auto-dérision.

Dans un post sur Instagram il imagine ainsi ce que pourrait être sa carte de visite

"Tomer Sisley, Traductions en tout genre (de préférence de l’anglais vers le français). Son entreprise s'appelle également «Copier/Coller » est située à Vannes, rue de la Pompe et d'ajouter "très bonne réputation, contactez-moi!"

L'humoriste a donc décidé de ne pas répondre sur le fond, préférant alimenter le buzz autour de ces accusations.

Le 18 octobre dernier, deux montages vidéo de CopyComic Studios épinglant l’acteur de Largo Winch d’avoir largement *emprunté* des passages entiers de spectacles d’humoristes américains comme Robin Williams, Todd Glass ou encore Nick Swardson. Sur les vidéos, la ressemblance est plus que frappante aussi bien dans les textes que dans la gestuelle.

"Je suis fan de stand-up et quand j’ai vu le spectacle de Tomer Sisley, à l’époque, certaines blagues m’avaient paru très familières. Avec le temps, je me suis rendu compte que je les avais simplement déjà vues", raconte à 20minutes l’auteur de ces vidéos qui dit travailler dans le milieu culturel et tient absolument à rester anonyme.