Audiences TNT: Personne ne dépasse le million de téléspectateurs - C8 leader à 910.000 avec le film "La cuisine au beurre"

C8 misait sur un film. "La cuisine aux beurre" a séduit 910.000 téléspectateurs, soit 3,8 % de part de marché.

France 4 misait sur un film. "Les invités de mon père " a captivé 834.000 téléspectateurs pour 3,4 % du public.

Arte diffusait un film. "Empire du soleil" a captivé 752.000 téléspectateurs, soit 3,4 % de part de marché.

"Les experts : Miami" était diffusé sur TMC. La série a séduit 638.000 téléspectateurs, soit 2,7 % de part de marché.

France 5 programmait un documentaire. "Marchands de souvenirs" a convaincu 603.000 personnes pour 2,4 % du public.

NT1 diffusait un film. "Scooby-Doo" a attiré 583.000 téléspectateurs soit 2,4 % de part de marché.

Gulli misait sur un film. "Gremlins 2" a captivé 567.000 téléspectateurs pour 2,4 % du public.

W9 misait sur un film. "Lone ranger, naissance d'un héros" a séduit 484.000 téléspectateurs, soit 2,3 % de part de marché.

"SOS ma famille a besoin d'aide" était programmé sur NRJ12. L'émission a réuni 383.000 personnes, soit 1,6 % de part de marché.

"Une femme d'honneur" était programmé sur Chérie 25. La série a réuni 373.000 personnes, soit 1,6 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Champs de bataille" a séduit 338.000 téléspectateurs, et 1,4 % du public.

Numéro 23 proposait un film. "The Full Monty, le grand jeu" a convaincu 278.000 personnes, et 1,1 % du public.

HD1 pariait sur un film. "Un illustre inconnu" a captivé 208.000 téléspectateurs, soit 0,9 % du public.

"Lucifer" était diffusé sur CSTAR. La série a réuni 188.000 téléspectateurs, soit 0,8 % de part de marché.

France O proposait un magazine. "Passion outre-mer" a convaincu 162.000 personnes, et 0,7 % du public..

6ter diffusait un film. "Into the woods : promenons-nous dans les bois" a attiré 152.000 téléspectateurs soit 0,7 % de part de marché.