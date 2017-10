AVANT-PREMIERE: Les caméras d'M6 vont vous plonger en immersion dans le nouveau Space Mountain version Star Wars de Disneyland Paris - VIDEO

Dimanche soir, à 21h sur M6, Zone Interdite proposera un reportage sur Disneyland Paris et une immersion dans les coulisses du 25ème anniversaire du célèbre parc d'attractions.

Pour l'occasion, les caméras ont été autorisées à filmer "Space Mountain", l’une des attractions phares.

Après quatre mois et demi de travaux et de relooking, elle a été rebaptisée "Star Wars Hyperspace Mountain".

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir en exclusivité et en avant-première les premières images.

Regardez: