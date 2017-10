EN DIRECT - Catalogne: Mariano Rajoy destitue Carles Puigdemont et son gouvernement régional. Il dissout le Parlement régional et annonce la tenue d'élections régionales anticipées, le 21 décembre

20h32: Mariano Rajoy destitue Carles Puigdemont et son gouvernement régional. Il dissout le Parlement régional et annonce la tenue d'élections régionales anticipées, le 21 décembre

18h59: Le parquet espagnol vient d'annoncer qu'il poursuivra le président de la région catalane Carles Puigdemont pour rébellion, il risque 30 ans de prison

18h11: Emmanuel Macron: "Mariano Rajoy a mon plein soutien après le vote du Parlement catalan"

17h55: Nouvelle réaction des dirigeants Européens après la déclaration d'indépendance. Cette fois, l'Allemagne ne reconnait pas la déclaration d'indépendance de la Catalogne, annonce le gouvernement allemand.

17h23: Les banques catalanes accentuaient leur chute à la Bourse de Madrid après la proclamation de l'indépendance de la Catalogne, CaixaBank, troisième banque espagnole, perdant environ 5%, Banco Sabadell 6%, tandis que Banco Santander, première banque de la zone euro, perdait environ 2,5%

17h22: La porte-parole de la chancelière allemande a fait savoir qu'Angela Merkel soutenait toujours la position de Madrid vis-à-vis de la Catalogne.

17h10: Dans un post Facebook, la maire de Barcelone Ada Colau a regretté les décisions prises par les deux camps : «Nous aurons toujours le temps de revenir au dialogue. Quoi qu'il arrive, on n'arrêtera pas de le demander. Mais c'est maintenant à nous de défendre les institutions catalanes, de lutter pour préserver la cohésion sociale et la prospérité de Barcelone et de la Catalogne. Nous serons avec le peuple, nous nous battrons pour que leurs droits ne soient pas violés.»

16h55: "L'Espagne reste notre seule interlocutrice", indique Donald Tusk, président du Conseil européen, après le vote du Parlement catalan en faveur de l'indépendance de la Catalogne.

16h20: Le Sénat espagnol a autorisé vendredi le gouvernement de Mariano Rajoy à prendre des mesures de mise sous tutelle de la Catalogne, qui comprennent notamment la destitution de ses dirigeants indépendantistes. La proposition du gouvernement, basée sur l'article 155 de la Constitution, a été approuvée par 214 voix pour, 47 contre et une abstention, et sera notamment transmise au gouvernement central et à l'exécutif catalan, a déclaré le président du Sénat, Pio Garcia-Escudero. Quelques minutes auparavant le Parlement de Catalogne a adopté une résolution déclarant que la région devient un "Etat indépendant prenant la forme d'une République".

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a convoqué un conseil des ministres extraordinaires vendredi à 18H00

15h55: "L'Etat de droit restaurera la légalité en Catalogne", a tweeté le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy immédiatement après le vote d'une déclaration unilatérale d'indépendance au parlement de cette région. Le dirigeant conservateur a demandé à tous les Espagnols de "garder leur calme", dans un message signé de ses initiales, tandis que le Sénat débattait de la mise sous tutelle de la Catalogne et de la destitution de ses dirigeants indépendantistes.

15h40: Le Parlement de Catalogne a adopté une résolution déclarant que la région devient un "Etat indépendant prenant la forme d'une République", avant d'entonner l'hymne indépendantiste, en l'absence de l'opposition. Dans ses attendus la résolution demande à l'exécutif catalan de négocier sa reconnaissance à l'étranger, alors qu'aucun Etat n'a manifesté son soutien aux indépendantistes.

"L'Etat de droit restaurera la légalité en Catalogne", a tweeté le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy immédiatement après le vote d'une déclaration unilatérale d'indépendance au parlement de cette région.

Le dirigeant conservateur a demandé à tous les Espagnols de "garder leur calme", dans un message signé de ses initiales, tandis que le Sénat débattait de la mise sous tutelle de la Catalogne et de la destitution de ses dirigeants indépendantistes.

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants indépendantistes à Barcelone, massés à l'extérieur du parc abritant le parlement catalan, ont salué par des clameurs de joie l'annonce de la proclamation d'une République catalane.