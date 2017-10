EXCLU - Dr Dukan, nutritionniste: "En France, on a voulu me tuer ! Je demande aux journalistes de m'aider, parce qu'il y a un coupable." Vidéo

Le Dr Pierre Dukan était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le nutritionniste a donné de ses nouvelles, après avoir été radié définitivement de l'ordre des médecins en 2014.

"Souvent, on me traite de businessman. En fait, ce que j'ai créé, ce sont des produits qui n'existaient pas et qui étaient dans les mains des grands lobbies. Ces derniers, ce sont des gens qui traitaient du sucre et de la farine et qui créent du surpoids et du diabète. Tous mes produits ont une caractéristique, une sorte de label que j'ai créé : "nisufa" (ni sucre, ni farine). Ça n'existait pas.

A l'époque où j'étais très en vogue, ça a fait peur aux lobbies du sucre et de la farine", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Ils m'ont attaqué en souterrain parce qu'ils ont des officines, mais également en direct. Par exemple, Gerblé m'a attaqué au tribunal de commerce en disant que je faisais une concurrence déloyale. Ils ont perdu, ils ont payé cher. Ils sont derrière moi. Je les embête. Ils ont même proposé de me racheter".

Le Docteur Dukan ajoute : "En France, on a voulu me tuer. On m'a mis un genou à terre. [...] Je demande aujourd'hui aux journalistes de m'aider, parce qu'il y a un coupable. Je suis resté le même, je suis un combattant, un guerrier".

