Les Super Héros Marvel, comme Spiderman, Captain America et Iron Man, débarquent à Disneyland Paris l'été prochain !

Les Super Héros Marvel arrivent bientôt à Disneyland Paris ! Lors du Comic Con de Londres, Dave Bushore, vice-président Franchise Créative & Marketing de Marvel Studios, et Mark Huffman, le directeur créatif de Disneyland Paris, ont annoncé leur arrivée l'été prochain.

Les visiteurs pourront découvrir Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, Star-Lord ou encore Black Widow du 10 juin au 30 septembre 2018.

A partir d’octobre 2018, Disneyland Paris entreprendra la réinvention de l’un de ses Hôtels afin de créer un univers qui aura tout pour rendre fier Tony Stark. Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel transportera les visiteurs dans l’univers légendaire et rempli d’action des Super Héros que sont Iron Man, les Avengers, Spider-Man et bien d’autres encore ! Ouverture prévue courant 2020.

