Cette semaine, Julien Clerc a accordé une interview à l'hebdomadaire "Paris Match", à l'occasion de la sortie de son 24ème album, "A nos amours". Au cours de l'entretien, le chanteur - qui célèbre ses cinquante ans de carrière - a évoqué les années 1980 et a révélé qu'il a consommé de la cocaïne pour faire tenir sa voix.

"Ca n'a pas été bon. Ca coulait dans le fond de la gorge, ça n'aidait pas mes problèmes ORL", se souvient-il. Et d'ajouter : "J'étais jusqu'alors comme un spor­tif très doué, qui ne travaillait pas assez. Donc je ne pouvais plus chan­ter sans cocaïne". "Mais le plai­sir n'était pas vrai­ment là et je m'en suis débar­rassé très vite", conclut Julien Clerc.

Au cours de la même interview, l'artiste, qui vit à Londres, explique qu'il paie ses impôts en France. "Il faut être un grand industriel pour éventuellement s'établir à l'étranger. Moi, mon argent, je le gagne en France. Et le souci de ma vie a toujours été d'être dans les clous", indique-t-il. Avant de continuer : "Je ne comprends pas la malhonnêteté sur ce sujet. Après, oui, les gens qui pensent payer trop d'impôts ont raison de le penser. Donner la moitié de ce que l'on gagne me semble normal, au-delà, c'est anormal. Mais, je n'ai jamais cherché à fuir l'impôt".

.