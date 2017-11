Le gouvernement et la ministre de la Culture Françoise Nyssen réaffirment leur soutien à la presse française

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé que le budget 2018 "réaffirmait" le soutien du gouvernement à la presse. Ainsi, devant la commission culture du Sénat, la ministre a affirmé "qu'à périmètre constant, par rapport à 2017, les moyens consacrés à ces programmes (presse, livres et industries culturelles) sont quasiment stables pour 2018".

Selon Françoise Nyssen, sont "intégralement maintenues" "les aides au pluralisme" car "le pluralisme et la transition technologique" sont les "deux priorités qui guident la politique" du gouvernement. Ainsi, concernant le pluralisme, le gouvernement veut soutenir "l'émergence de nouveaux médias". Concernant la transition technologique, la ministre veut encourager "les innovations technologiques de la filière" et "la transformation numérique de médias plus anciens".

Elle a aussi rappelé son soutien à la "filière de la distribution de la presse" malgré "les évolutions de marché" et a insisté sur le fait que "tous les dispositifs d'aide à l'innovation sont préservés".

Plusieurs décisions pour aider la presse française ont été prises. Gérard Rameix, ancien patron de l'AMF, l'Autorité des marchés financières, s'est vu attribuer une mission de réflexion sur l'avenir de la filière journalistique. De plus, la ministre, montrant encore une fois son engagement envers le secteur de la presse, a précisé accompagner l'AFP dans ses "projets stratégiques" et dans le "développement de sa marque".

Enfin, à l'échelle européenne, la ministre a souligné qu'elle était "engagée pour la protection du droit d'auteur et pour la reconnaissance du droit voisin au profit des organismes de presse" car "c'est l'une des clés pour assurer un modèle économique viable à la presse en ligne".

