Twitter interdit la publicité sur les comptes de RT et Sputnik après l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines de 2016

Le réseau social Twitter a annoncé qu'il interdisait toute publicité sur les comptes des médias russes RT et Sputnik en raison des interférences dans le déroulement des élections américaines de 2016. Cette décision est à "effet immédiat", a précisé Twitter.

"Elle se fonde sur le travail rétrospectif que nous avons fait autour de l'élection américaine de 2016 et la conclusion à laquelle sont arrivés les services de renseignement américains que tant RT que Sputnik ont tenté d'interférer avec l'élection pour le compte du gouvernement russe", affirme Twitter. "Nous ne prenons pas cette décision à la légère et l'appliquons dans le cadre de notre engagement à garantir auprès des utilisateurs de Twitter l'intégrité du service", ajoute-t-on de même source.

Dans une réaction à cette décision, la rédactrice en chef de RT Margarita Simonian a déclaré à l'agence russe Ria Novosti: "Je dois reconnaître que je ne pensais pas que Twitter était géré par les services secrets américains, il me semblait que dire cela relevait de la théorie du complot mais Twitter vient de le reconnaître lui-même. C'est très dommage. Il est surtout dommage que les médias américains en Russie, maintenant, vont probablement sentir la douceur des mesures de rétorsion russes".

RT (ex-Russia Today) a également affirmé que Twitter l'avait incitée à accepter des espaces publicitaires sur son compte en 2016 dans le cadre d'une opération de promotion de la couverture des élections américaines par la chaîne de télévision russe.

RT indique avoir refusé à l'époque cette proposition en raison de son "prix excessif".

.