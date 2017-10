Cyrille Eldin revient sur les faibles audiences du "Petit Journal" de Canal Plus la saison dernière: "On s'y attendait" - Regardez

Hier soir, Julien Courbet recevait Cyrille Eldin sur le plateau de "C'est que de la télé" sur C8. Le chroniqueur Damien Canivez est revenu sur l'échec du "Petit Journal" que reprenait Cyrille Eldin la saison dernière sur Canal Plus et qui a connu une grosse érosion d'audience.

Une période que l'animateur préfère aujourd'hui oublier qui explique regarder "vers l'avenir". "On s'y attendait. On se disait 'les gens n'ont pas leurs repères'. Il fallait continuer tous les jours, se motiver", a-t-il déclaré.

