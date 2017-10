Voici combien gagnent les candidats de cette saison de "Danse avec les stars" sur TF1 - VIDEO

Hier soir dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Maxime Guény a fait des révélations autour de la huitième saison de "Danse avec les stars". Pour l'émission de TF1, les candidats ne sont pas tous rémunérés de la même façon.

En effet, les cachets vont de 20.000 euros à 110.000 euros, selon la popularité de la personnalité:

Lenni-Kim : 20.000 euros

Tatiana Silva, Joy Esther et Agustín Galiana : 30.000 euros

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy : 40.000 euros

Sinclair : 60.000 euros



Elodie Gossuin et Camille Lacourt : 80.000 euros.

Arielle Dombasle : 110.000 euros

"A chaque fois qu'ils font un prime supplémentaire, ils gagnent 1.500 euros de plus", a précisé Maxime Guény. Une information qu'a tenu à corriger Titoff qui a participé au programme en 2013. "C'est beaucoup plus. Moi, c'était 10 fois plus", soit, selon lui, 15.000 euros par prime supplémentaire.

Regardez

