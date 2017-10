A 11h dans Morandini Live sur CNews: Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants - Droit de suite: Dr Dukan star des régimes et des médias

A 11h, en direct sur CNews et Non Stop People, Jean-Marc Morandini décrypte l'actualité des médias et la communication politique dans Morandini Live.

Au sommaire

- Muriel Robin et Chanee de retour sur France 3 - L'humoriste et actrice et le grand protecteur des Gibons vont repartir lundi en prime sur France à la découverte des animaux menacés d’extinction. Après les bonobos au Congo, le duo d’aventuriers prend la direction du Kenya à la rencontre des éléphants. Une immersion totale pour comprendre le monde incroyable de ces animaux

- Droit de suite: Le Dr Dukan, star des médias et des régimes: Dans Morandini Live, Droit de suite revient avec ces histoires ou ces gens qui ont fait la Une de l’actualité. Nous allons nous intéresser ce matin au Dr Dukan. Il a créer un des régimes les plus populaires de ces dernières années, il était partout dans les médias. Il a du affronter des opposants, des critiques et a même été radié définitivement de l’ordre des médecins en 2014. Alors que fait-il depuis ? Il est ce matin sur notre plateau en direct.

- TF1 voudrait faire retirer la chaîne France Info de la TNT pour protéger LCI. Nous allons vous expliquer.