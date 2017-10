Italie: Verdict attendu dans la journée contre un homme séropositif ayant contaminé volontairement des dizaines de femmes

La cour d'assises de Rome doit rendre son verdict vendredi contre Valentino Talluto, un homme séropositif accusé d'avoir contaminé plus de 30 femmes en moins de 10 ans. Premier Italien jugé pour "épidémie", il risque la perpétuité.

Sous le pseudonyme "Hearty Style", ce comptable de 33 ans au physique passe-partout a séduit des dizaines de jeunes femmes sur les réseaux sociaux et sites de rencontres. Les enquêteurs ont retrouvé 53 de ses conquêtes entre le moment où il a découvert sa séropositivité en 2006, et son arrestation en 2015: si 23 sont restées séronégatives, 30 ont été contaminées, de même que les compagnons de trois d'entre elles et le bébé d'une quatrième.

Tout au long du procès, qui s'est ouvert le 2 mars dans la salle d'audience bunker de la prison de Rebibbia à Rome, elles se sont succédé à la barre pour raconter les longues soirées de +chat+ sur les réseaux sociaux, les sorties au restaurant, les bouquets de fleurs, la confiance et l'amour qui s'installent peu à peu, jusqu'à ces rapports sexuels non protégés.

A celles qui lui demandaient de mettre un préservatif, il répondait qu'il était allergique, ou qu'il venait de faire le test du VIH. A celles qui se découvraient séropositives --par hasard, à la suite d'ennuis de santé ou prévenues par ses conquêtes précédentes--, il assurait n'y être pour rien.