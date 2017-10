Dominique Besnehard se dit "atterré du peu de monde" qui a assisté aux obsèques de l'actrice Danielle Darrieux hier

Hier, les obsèques Danielle Darrieux se sont déroulées en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-Le-Roi (Eure). Au lendemain de la cérémonie, Dominique Besnehard a posté un message sur son compte Facebook.

Dans son message, l'agent de star explique être "atterré du peu de monde qui a assisté aux obsèques de Danielle Darrieux hier au cimetière de Marne La Coquette". "Ses partenaires ne sont pas tous morts. Aucune des huit femmes [du film "8 femmes", ndlr] n'était là, mais la belle présence de son metteur Francois Ozon rattrapait leur indifférence", explique-t-il.

Et d'ajouter avoir croisé Dominique Lavanant, "sa dernière partenaire au théâtre", Jean-Noël Mirande de France 3, Frédérique Brédin (la présidente du CNC), son dernier agent Nicole Cann, Lisa Pillu (productrice) et Line Renaud, "toujours respectueuse et fidèle".

"C'est peu pour rendre hommage à cette légende", conclut Dominique Besnehard dans son message sur le réseau social. L'actrice Danielle Darrieux est décédée le 17 octobre dernier à l'âge de 100 ans.

.