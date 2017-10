Agacé d'être interrompu pendant un discours à l'Assemblée nationale, le député de La France Insoumise, François Ruffin perd son sang-froid - Regardez

A l'Assemblée Nationale, ce jeudi 26 octobre, le député François Ruffin avait pour objectif de défendre la suppression du CICE, crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mais au début de son discours, le député de la Somme a été coupé par un brouhaha, ce qui a exaspéré l'homme politique qui a décidé subitement de jeter son micro avant de quitter le pupitre.

Une réaction comprise et soutenue par un autre député de La France Insoumise, Alexis Corbière, qui en a profité pour reprendre le micro et dénoncer le "délit de faciès" auquel est confronté son collègue député. Il a alors appelé au silence et a été applaudi par une grande partie de l'assemblée.

François Ruffin a ensuite pu reprendre la parole, avant d'être à nouveau coupé par la présidente de séance, mais cette fois-ci dans son bon droit.

