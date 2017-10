Patrick Poivre d'Arvor invité d'honneur de la 3e édition de la Journée d'Education aux médias le samedi 4 novembre prochain

Le samedi 4 novembre prochain, pour la troisième année consécutive, Christine Kelly organise la Journée d'Education aux Médias. Cette nouvelle édition aura lieu à Pointe-à-Pitre au Centre culturel Rémy Nainsouta, entre 9h et 13h. Cette année, l'invité d'honneur est le journaliste Patrick Poivre d'Arvor.

Au cours de cette matinée, trois débats seront organisés : "Médias en outre-mer : quelles spécificités ?", "Médias : mieux s'informer, lire plus, une nécessité absolue" et "Avantages et dangers des réseaux sociaux".

L’éducation nationale, le Clémi, le maire de Pointe à Pitre Jacques Bangou, les médias locaux (radio, presse écrite et télé) participent aux différents débats, ainsi que la membre du CSA, Mémona Hintermann, chargée de l’éducation aux médias au sein de l’institution. L’objectif : faire le point que les spécificités des médias sur place, mais également dresser les forces et les faiblesses des réseaux sociaux. Cette journée prend une connotation particulière après les puissants fake news créant la psychose, lors des ouragans Irma et Maria. Plus d'informations et inscription sur museedesmedias.fr.

