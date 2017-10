Renée Zellweger incarnera Judy Garland dans un biopic consacré à l'actrice

L'actrice Renée Zellweger sera dans la peau de l'actrice hollywoodienne Judy Garland dans un biopic à l'écran prochainement. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué de presse émis par Pathé et Calamity Films. Le film, dont le début du tournage est prévu en février 2018, a été sobrement baptisé "Judy".

Concernant l'histoire, l'oeuvre s'intéressera à la vie intime et personnelle de l'actrice et chanteuse dans ses derniers instants, en 1968. Selon le communiqué de presse, le moment choisi par Pathé et Calamity Films est une période où Judy Garland, préparant ses derniers concerts à Londres, est "épuisée" et "fragile", "hantée par des souvenirs d'une enfance volée par Hollywood". Le film suivra aussi son union avec son cinquième mari, Mickey Deans.

Rupert Goold, connu pour le film "True Story" avec Jonah Hill et James Franco, réalisera le biopic.

Renée Zellweger sera aussi prochainement à l'affiche d'un autre film, intitulé "Berlin, I love you" avec Keira Knightley et Patrick Dempsey.

Les biopics connaissent un réel succès. Ainsi, des biopics sur Mickaël Jackson et sur Hugh Hefner devraient sortir prochainement au cinéma.

.