Face aux massacres des gays en Tchétchénie, le président d'une association lance un appel à Emmanuel Maron dans "Morandini Live"

Ce matin dans l'émission "Morandini Live" diffusée en direct et en simultané sur CNEWS et Non Stop People, Guillaume Mélanie, fondateur d'Urgence Tchétchénie, a lancé un appel aux dirigeants politiques français et à Emmanuel Macron.

Après avoir poussé un coup de gueule contre les médias en général, qui parlent rarement du massacre des homosexuels en Tchétchénie, il a précisé que le sujet est aujourd'hui malheureusement "mis en lumière" à cause de "l'éventuelle mort du chanteur russe Zelimkhan Bakayev" qui a été également torturé pour son homosexualité. Pour le moment, "nous n'avons aucune preuve de sa mort, ni de sa vie", a-t-il rappelé.

Et d'évoquer les réseaux sociaux: "Il faut se servir des réseaux sociaux comme d'une arme. Si on sature l'espace médiatique, si on sature l'espace des réseaux sociaux un peu comme l'ont fait ces citoyens pour Jacqueline Sauvage, qui est un tout autre problème, cela oblige nos dirigeants à ne plus faire la politique de l'autruche, ils n'ont plus le choix."

"Et aujourd'hui, vous participez à ça. Soyons des résistants 2.0", a--il conclu.