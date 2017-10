Les robots, qui auront un QI de 100 000, seront 100 fois plus intelligents que les humains d'ici à 30 ans

Masayoshi Son, PDG de Softbank, a expliqué que l'intelligence artificielle atteindra un QI de 100 000 d'ici à 2047 lors d'une conférence à Riyadh, en Arabie Saoudite intervenue mercredi 25 octobre. A titre de comparaison, celui d'un humain est d'environ 100, un génie ayant un QI de 140. Lors de cette conférence, il présenta Pepper, le robot humanoïde de Softbank, qui a la faculté de lire l'expression faciale d'un humain et d'en comprendre l'émotion.

Ainsi, le milliardaire explique que "pour la première fois, les machines deviendront plus intelligentes que les humains". Le patron estime que dans 30 ans, "les gens rigoleront peut-être de vous et de nous" en pensant aux capacités des robots de 2017. Il ajoute "qu'aujourd'hui, ils sont mignons et ils resteront mignons mais ils seront super intelligents".

Pour l'homme de 60 ans, les robots nous battront dans pratiquement tous les domaines. Il y a en un seul où le PDG pense que l'humain surpassera les robots, c'est "la créativité". Il estime que "le pouvoir du cerveau n'a pas de limite. L'imagination que nous pouvons avoir ne connait pas de limite. Donc nous allons devoir travailler notre imagination et notre intuition".

Softbank, société spécialisée dans les nouvelles technologies, et son PDG Masayoshi Son ont créé un fond d'investissement de 100 milliards de dollars qui servira, dans les cinq prochaines années, à faire avancer les recherches sur l'intelligence artificielle.

