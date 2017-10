Assis sur une chaise et porté par de simples ballons de baudruche, il survole l'Afrique du Sud à 2400 mètres d'altitude!

En Afrique du Sud, l'aventurier Tom Morgan a relevé le défi de voler dans les airs uniquement porté par des ballons de baudruche. Assis sur un siège de camping, l'homme originaire de Bristol, était maintenu dans les airs grâce à une centaine de ballons. Son embarcation de fortune a parcouru 25 kilomètres. Son aventure n'est pas sans rappeler l'histoire de Carl Fredricksen, personnage du film d'animation "Là-Haut" où le personnage principal décide de déménager sa maison grâce à des ballons de baudruche.

La vidéo de son exploit a fait le tour d'internet et le britannique de 38 ans a pu se confier à la BBC, à qui il explique avoir vécu un moment "incroyablement cool" . Il avoue aussi qu'au moment du vol, il était "terrifié et sur un petit nuage".

Tom Morgan a su garder la tête froide lorsque son embarcation atteignit la couche d’inversion de l’atmosphère, c'est à dire la couche d’air où la température augmente avec l’altitude. En effet, son vaisseau pour le moins particulier prenant beaucoup de vitesse rapidement, l'aventurier pris la décision de "couper les cordes des ballons petit à petit".

L'aventurier britannique, arrivé sain et sauf, a déjà un autre projet farfelu en tête. En effet, il prévoit d’organiser "la course aérienne la plus ridicule du monde".

