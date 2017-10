Le projet qui veut révolutionner l'audiovisuel français: Le gouvernement réfléchit à une fusion entre France 3 et France Bleu

Selon Le Figaro, le gouvernement réfléchit à la fusion de France 3 et France Bleu. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui a évoqué cette réflexion le week-end dernier à l'Assemblée Nationale, dans le but d'aider le service public.

"Le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures, notamment la fusion ou du moins une mutualisation entre les antennes régionales de France 3 et le groupe France Bleu, qui pourraient permettre des économies d'échelle", a-t-il déclaré.

De son côté, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, a déclaré au Sénat hier: "Les réseaux France 3 et France Bleu représentent un tiers des effectifs de leur groupe respectif et ont naturellement vocation à coopérer pour fournir un meilleur service de proximité."

Quant à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, "n'est pas hostile à l'idée", peut-on lire. Matthieu Gallet, président de Radio France, "réfléchit à des pistes de projets partagés."

Nos confrères précisent que ce projet "n'a en réalité de sens que s'il y a, au préalable, la définition d'un projet éditorial cohérent."