Il y a quelques jours, Robbie Williams devait se rendre à Moscou et Saint-Petersbourg, mais le chanteur a été contraint d'annuler ses concerts. Dans une vidéo publiée sur le net, le chanteur déclare: "Depuis les 5 dernières semaines, je suis en conva­les­cence". Et d'ajouter: "Malheu­reu­se­ment, la mala­die est appa­rue à la fin de ma tour­née. J'ai reçu les résul­tats de tests... Ils étaient très inquié­tants et je me suis retrouvé en soins inten­sifs".

Si Robbie Williams ne donne aucun autre détail sur sa maladie, il précise toutefois: "Je n'ai pas annulé de concerts pour cause de mala­die depuis 1998 alors si je le fais c'est que je n'ai vrai­ment pas le choix".

"Je suis végétarien, je fais du pilates tous les jours. Je fais aussi du yoga [...] Je fais atten­tion à moi. Je sais que je vais aller mieux que jamais".

Et de préciser qu'il se garde tout de même le droit de manger "un gros burger les dimanches".

«Je sais que je vais aller mieux que jamais», assure-t-il, en confiant être «impatient de reprendre le boulot».