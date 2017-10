Morandini Live à 11h sur CNews: Philippe Vecchi + Pourquoi le silence des médias sur les meurtres en Tchétchénie + Lou pour "Les enfoirés Kids"

A 11h, Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People vous propose de décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire

- La mort de Philippe Vecchi. C’est l’époque Alain de Greef et Pierre Lescure. Il avait débuté avec Jean Luc Delarue et avait notamment co-animé et co-produit la première partie de la quotidienne «Nulle part ailleurs» avec Alexandre Devoise. Il était âgé de seulement 53 ans.

- Les meurtres et les tortures se poursuivent en Tcéhtchénie dans un silence assourdissant des médias. Cette semaine c’est un jeune chanteur de 26 ans qui aurait été exécuté car il était homosexuel. Pourquoi les médias en parlent-ils si peu ? Qui est ce dirigeant qui terrorise son peuple ?

- Vous connaissiez les enfoirés… Voici les Enfoirés Kids ! On en parlera avec la jeune chanteuse Lou... C’est un spectacle avec la nouvelle génération qui va reprendre les plus grands tubes des Enfoirés et tout cela sera diffusé en prime sur TF1.

.