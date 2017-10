Ophélie Winter révèle être une des victimes du médicament Levothyrox: "Ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables"

Sur son compte Twitter, Ophélie Winter annonce qu'elle été "contrainte et forcée" d'annuler des engagements et évènements professionnels ces dernières semaines. La chanteuse évoque la raison: le Levothyrox et ses effets secondaires!

Elle écrit sur le réseau social: "Mes chéris, Pardon pour ma discrétion sur les réseaux sociaux, mais ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables. J'ai dû malheureusement ; contrainte et forcée ; d'annuler plusieurs engagements et événements professionnels très importants pour moi."

Et d'ajouter: "Comme plus de 400 000 femmes en France, les effets secondaires du Levothyrox ont été insupportables mais cela n'a pas atteint la force et l'énergie que vous me procurez à travers vos messages."

"Je souhaite beaucoup de courage, de force et d'amour aux femmes qui endurent la même souffrance de ces effets secondaires.

Je tiens sincèrement à m'excuser auprès des personnes qui m'ont proposé de beaux projets, que j'ai dû annuler à la dernière minute.

Encore mille excuses. À très vite. Je vous embrasse

Mama’s back in Da house Like faya !", a-t-elle poursuivi.