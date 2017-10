Les victimes du tueur de Las Vegas n'arrivent plus à payer leurs frais médicaux

Les victimes de la fusillade de Las Vegas n'arrivent plus à payer leurs frais médicaux. Dans un pays où les frais médicaux sont très peu voire jamais remboursés par le gouvernement, certaines victimes se demandent comment elles vont régler leur facture de santé.

C'est le cas de Fowler qui s'est confié à CNN sur son inquiétude. Après une amputation du pied, il doit suivre des séances de rééducation et des visites constantes chez des spécialistes. Sa carte d'assurance indique qu'il aurait 5000 dollars à payer de sa poche, mais ayant reçu des soins hors de son état de résidence, la facture pourrait s’alourdir. Il explique que ses factures sont "une montagne qui semble insurmontable, mais on fera de notre mieux".

Les victimes assurées et non assurées partagent un point commun : toutes risquent d'être bloquées dans un engrenage d'impayés et de factures de santé. Car, même assurées, et comme le montre l'histoire de Fowler, nul n'est à l'abri de payer des sommes astronomiques car beaucoup n'étaient qu'en visite, leur assurance remboursant uniquement les soins effectués dans leur état de résidence. Beaucoup de victimes venaient de la Californie, de l'Iowa et du Tennessee.

Selon une étude récente rapportée par le site de la chaîne CNN, le montant de la prise en charge d'une victime de fusillade aux urgences uniquement, aux Etats-Unis, s'élève à 5254 dollars. En moyenne, l'hospitalisation complète coûte 95 887 dollars.

Deux sénateurs du Nevada, Dean Heller et Catherine Cortez Masto, se sont emparés de l'affaire et ont écrit une lettre à des organismes de mutuelle pour les sommer de rembourser les frais médicaux des victimes de Stephen Paddock sans prendre en compte le lieu où ont été effectués les soins.

Les hôpitaux aussi sont pris en otage face à cette situation délicate. En effet, les hôpitaux sont dans l'incertitude concernant le montant des paiements et des remboursements qu'ils toucheront des patients et des mutuelles.

