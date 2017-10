La légende du rock and roll Fats Domino est décédé aux Etats-Unis à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer

La légende du rock and roll Fats Domino est décédé aux Etats-Unis à l'âge de 89 ans,.

L'information a été donnée par la chaîne américaine locale 4WWL, située à la Nouvelle-Orléans.

C'est dans un sms envoyé par la la fille de l'artiste qu'un journaliste a appris la nouvelle. Ce message précise que Fats Domino est « mort en paix, entouré des siens ».

Il devait son surnom de "Fats" à sa constitution physique ainsi qu'à la chanson "The Fat Man" (1949), son premier succès, considéré par certains comme l'une des toutes premières chansons rock de l'histoire.

Parmi les tubes de Fats Domino , on peut citer « Blueberry Hill » ou encore « Walkin’ to New Orleans ».