DERNIERE MINUTE - La légende du rock and roll Fats Domino est décédé aux Etat-Unis à l'âge de 89 ans

La légende du rock and roll Fats Domino est décédé aux Etat-Unis à l'âge de 89 ans, des suites d'un cancer.

L'information a été donnée par la chaîne américaine locale 4WWL, située à la Nouvelle-Orléans.

C'est dans un sms envoyé par la la fille de l'artiste qu'un journaliste a appris la nouvelle. Ce message précise que Fats Domino est « mort en paix, entouré des siens ».

Parmi les tubes de Fats Domino , on peut citer « Blueberry Hill » ou encore « Walkin’ to New Orleans ».