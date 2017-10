L'ancien animateur vedette de Canal Plus, Philippe Vecchi, 53 ans, trouvé mort à son domicile - Les réactions des anciens animateurs de Canal

L'ancien animateur vedette de Canal Plus, Philippe Vecchi, a été retrouvé mort à son domicile.

Selon Télé Star, il a été trouvé sans vie par ses parents, à Roanne dans la Loire. Il était âgé de 53 ans.

Pierre Lescure lui rend hommage sur Twitter, en déclarant "Adieu Philippe, tellement brillant et doux... Avec toute mon affection et mon estime.". De son côté, Michel Denisot a déclaré sur le réseau social : "L’un des plus brillants journalistes vient de partir: Philippe Vecchi. Tristesse. Pensées pour ses proches".

Les téléspectateurs de Canal Plus le connaissent bien. En 1992, il avait rejoint la chaîne et devenait chroniqueur dans "La Grande Famille", présentée par Jean-Luc Delarue. En 1995, il a pris la tête de l'émission avec Alexandre Devoise. Le duo succédait ainsi à Michel Denisot, Jean-Luc Delarue ou encore Michel Field.

Deux ans plus tard, Philippe Vecchi co-anime, toujours avec Alexandre Devoise, "Nulle Part Ailleurs", 1ère partie. En 2001, avec Isabelle Giordano, il coprésente "Nulle part ailleurs, cinéma".

Depuis son départ de Canal Plus, en 2002, l'animateur a collaboré à de nombreux titres de presse, comme "Le Nouvel Obs".

.

.