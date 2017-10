La fille de l'acteur décédé Paul Walker abandonne ses poursuites contre Porsche et trouve un accord avec le constructeur automobile allemand

Selon la presse américaine, la fille unique du défunt Paul Walker, célèbre acteur de la saga de films "Fast & Furious", aurait abandonné ses poursuites contre le fabricant automobile Porsche. Meadow Walker poursuivait l'entreprise allemande pour "mort injustifiée", mettant en cause la sécurité et la fiabilité du bolide dans lequel son père a trouvé le mort. Elle aurait trouvé un accord avec le constructeur automobile et clos le volet judiciaire de l'affaire le 18 octobre 2017.

L'acteur Paul Walker, passager d'une Porsche Carrera GT 2005, est décédé le 30 novembre 2017. Le bolide avait percuté un poteau électrique et un arbre en pleine ville à Los Angeles et cela à 160 km/h. La voiture s'était alors embrasée, tuant aussi son conducteur, Roger Rodas.

