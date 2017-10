Le prix moyen des smartphones en nette augmentation pour la première fois depuis 2013

Selon une étude de l'institut GfK, le prix moyen des smartphones a augmenté de 6% en 2017, atteignant 324 dollars. C'est un chiffre surprenant car les ventes de smartphones explosent depuis plusieurs années, ce qui implique une production à plus grande échelle et une baisse du prix de fabrication.

Ainsi, comme le rapporte le site Recode, depuis que Apple a lancé son tout premier iPhone, la compétition entre les concurrents les forçaient à baisser le prix de commercialisation de leurs téléphones, alors que de plus en plus de fabricants proposaient leurs smartphones au grand public.

De plus, le fait que des pays comme l'Inde et la Chine aient une forte demande du public dans ce secteur créait le succès de firmes locales proposant des smartphones à des prix défiants toute concurrence. Ces entreprises locales et leurs petits prix faisaient baisser le prix moyen de vente des smartphones dans le monde.

Mais ce phénomène s'est arrêté en 2017. Alors que la moitié des habitants de cette planète déclarent avoir un smartphone, les fabricants jouent de leur imagination pour les amener à acheter une version plus récente avec de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, alors qu'en 2013, le prix moyen des téléphones intelligents effectuait sa plus grande baisse de ces dernières années, c'est à dire 12%, 2017 devrait voir les prix monter de 6%. Cette hausse intervient alors que le prix des smartphones était en constante baisse depuis 2013.

Il ne faut pas oublier que Samsung et Apple ont augmenté le prix de leurs nouveautés, de même que certaines marques low-cost comme le chinois Huawei qui se lance dans les téléphones haut de gamme et plus chers.

Le prix moyen des smartphones était à son plus bas en 2015 soit 302 dollars.

