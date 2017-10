L'animateur de M6 Jérôme Anthony vous replonge dans la fièvre des années 1970 avec son nouveau livre « L'âge d'or du DISCO »

Jérôme Anthony sort son second livre à l'occasion des 40 ans de la musique disco, consacré à ces heures de gloire, intitulé « L'âge d'or du DISCO ». Dans ce livre, l'animateur de M6 revient sur cet incontournable phénomène de société des années 1970 aux années 1980. De Donna Summer à Sheila, de "Saturday Night Fever" à Alexandrie Alexandra", cet ouvrage offre un voyage en arrière et revient sur les tubes, classés par ordre chronologique, qui ont tant rythmés cette décennie. L'auteur revient aussi, dans ce nouveau livre, sur les changements sociétaux de cette période, sur la mode et l'actualité.

Jérôme Anthony participe aussi à l'émission diffusée sur M6, "40 ans du Puy du Fou : les animateurs font le spectacle", diffusée ce mercredi 25 octobre 2017. En compagnie d'autres animateurs de la chaîne tels que Ophélie Meunier, Philippe Etchebest et David Ginola, il devra relever le défi de se mettre dans la peau d'un mousquetaire sans que cela n'apparaisse aux yeux des visiteurs du parc, pour qui tout doit être parfaitement orchestré et millimétré. Vont-ils réussir leur défi ?

.