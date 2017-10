Un parti politique néo-zélandais condamné à verser 350.000 euros au rappeur Eminem

Cinq mois après le procès, le Parti Nationaliste de Nouvelle-Zélande a été condamné à payer la somme de 600.000 dollars néo-zélandais (soit 350.000 euros) au rappeur Eminem. En effet, en 2014, le parti, briguant pour une troisième fois les élections législatives du pays, a utilisé une de ses chansons sans l'accord de l'artiste et de son équipe.

La célèbre musique en question, "Lose Yourself", a été classée, par le magazine "Rolling Stone", parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps, et récompensée de deux Grammys. Le producteur de Eminem, Martin Affiliated, s’apercevant de l'utilisation de cette chanson sans autorisation, a porté plainte en septembre 2014.

Le Parti Nationaliste quand à lui reconnaît la ressemblance entre la musique de sa campagne et le tube de Eminem. Néanmoins, le parti politique explique qu'il a fait appel à un fournisseur de musique lui ayant assuré qu'il n'y avait aucun risque de violation des droits d'auteurs. Lors du procès, le producteur du rappeur a affirmé que "les droits de la chanson sont surveillés de très près. En dépit de nombreuses demandes, elle n'a que très rarement été utilisée à des fins publicitaires", en expliquant que l'acquisition de ses droits coûte plusieurs millions de dollars.