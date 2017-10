Nadine Morano se lâche et répond à Thierry Solère en le traitant de "sale type" sur Twitter

Ce matin, Thierry Solère était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC. Le député a répondu à Nadine Morano qui a qualifié les Constructifs de "traites". "Quelle référence !", a-t-il lâché avant de citer des propos de Winston Churchill : "mieux vaut changer de parti politique pour être fidèle à ses convictions plutôt que de rester dans le même parti en changeant de convictions".

Quelques minutes après les propos de Thierry Solère, Nadine Morano a tenu à lui adresser un message sur Twitter.

"Quand tu auras mon parcours, on pourra parler de référence !", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "En plus d'être un traitre, tu es vraiment un sale type !".

Plus tard, dans un autre message, l'eurodéputée a ajouté : "Les constructifs critiquent Les LR matin midi et soir, refusent de partir. On les vire ils s'accrochent comme des moules au rocher".

