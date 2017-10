Bizutage à la fac de médecine de Caen: Voici la liste intrigante des "commandements" subis par les étudiants - VIDEO

Hier soir dans le 19.45 de M6, zoom sur l'université de médecine de Caen qui fait face à des accusations de bizutages lors du week-end d'intégration de l'année passée.

Des journalistes ont enquêté et ont trouvé 69 commandements, filmés et photographiés lors de ce week-end. Ainsi, les étudiants devaient se jeter dans des excréments, manger de la pâté pour chien et avaler un poisson rouge vivant.

