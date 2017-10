"Epuisé", Guillaume Gallienne annonce qu'il va faire une pause pendant 6 mois aux Etats-Unis pour "revenir la fleur au fusil"

Guillaume Gallienne, dont l'adaptation TV de "Oblomov" est programmée ce mercredi sur Arte, sort "Maryline" au cinéma le 15 novembre, avant une pause de six mois aux Etats-Unis : "l'acteur est épuisé", mais entend bien "revenir la fleur au fusil".

En décembre, il s'envolera pour les Etats-Unis où il donnera des cours de théâtre à l'université de Princeton durant six mois, avant de rejoindre la troupe du Français pour jouer dans "Les Damnés" d'après Visconti à New York.

"J'avais envie de ne plus jouer pendant un temps, les trois ans de +Lucrèce Borgia+ m'ont un peu atteint", confie-t-il. Le rôle de Lucrèce a été repris par Elsa Lepoivre.

"L'acteur est épuisé, moi pas !", dit-il pourtant, en assurant : "je veux revenir la fleur au fusil".

Dernier projet en date, il aimerait "vraiment beaucoup faire une série sur +La Recherche du temps perdu+".

"C'est très dangereux et très risqué mais très tentant... On doit me faire lire bientôt le scénario de (Harold) Pinter qui est paraît-il génial, j'en suis curieux en tout cas!".