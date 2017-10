GB: Une clinique de chirurgie esthétique fréquentée par des célébrités piratée par des hackers qui menacent de publier des photos

La police britannique a indiqué enquêter sur un vol de données lors d'une attaque informatique contre une clinique de chirurgie esthétique réputée à Londres.

La police londonienne "a été informée d'un vol de données dans une clinique de chirurgie plastique à Londres" le 17 octobre, précise la police dans un communiqué, ajoutant que les investigations sont menées par des enquêteurs chargés de la lutte contre le crime organisé.

La London Bridge Plastic Surgery (LBPS) se dit "horrifiée" qu'elle ait visé des patients.

"Nous avons pris des mesures pour arrêter l'attaque immédiatement afin de protéger les informations des patients et nous avons informé la police", explique un porte-parole dans un communiqué.

Et d'ajouter: "Malheureusement, à la suite d'une enquête menée par nos experts informatiques et la police, nous pensons que notre sécurité a été compromise et que des données ont été volées", dont la nature doit encore être déterminée.

Selon The Daily Beast, l'attaque contre la clinique fréquentée par des célébrités a été menée par The Dark Overlord, qui l'a revendiquée auprès du site d'information américain. Un représentant a affirmé au Daily Beast avoir "des térabytes" de données, certaines concernant "des familles royales", qu'il a menacé de publier, dont des photos de différentes parties du corps de patients, y compris la poitrine ou les parties génitales.