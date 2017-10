Morandini Live en direct sur CNews à 11h: Inquiétudes pour Mallaury Nataf - Christophe Rocancourt, l'imposteur - Jérôme Anthony (M6)

A 11h en direct sur CNews et Non Stop People, Morandini Live vous propose décrypter l'actualité média et la communication politique avec des invités et des chroniqueurs.

Au sommaire:

- Inquiétudes pour Mallaury Nataf. Elle est le centre d’intérêt de toute la presse depuis l’appel lancé dans Morandini Live par le producteur Jean-Luc Azoulay la semaine dernière… Est-elle encore SDF ? Quelle est sa santé physique et mentale ? Hier Le Parisien affirmait que l’ancienne héroine du Miel et des abeilles était toujours vivante. Mais que sait-on exactement ?

- Christophe Rocancourt, l'arnaqueur… Ce nom vous dit forcément quelque chose et Canal Plus lui consacre ce soir un documentaire exceptionnelle en prime. Parti de rien depuis sa Normandie, il a sévi sur tous les continents pendant plus de trente-cinq ans. Aux Etats Unis, il va rouler les plus grandes stars du showbiz et sera arrêté par le FBI. En France il se retrouve au centre de plusieurs affaires donc une pour abus de faiblesse avec la réalisatrice Catherine Breillat.

- Jérôme Anthony sera en direct pour la soirée spéciale Puy du fou sur M6, pour Incroyable Talent et pour son livre sur les années Disco.

