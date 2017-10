Jacques Marchand, grande figure du journalisme de sport et longtemps voix de Radio-Tour de France, est décédé

Jacques Marchand, l'une des grandes figures du journalisme de sport d'après-guerre et aussi créateur du Tour de l'Avenir cycliste, est décédé mardi à l'âge de 96 ans, a annoncé l'UJSF (Union des journalistes de sport en France). Longtemps à L'Equipe (1955-1977), dont il fut notamment chef du service cyclisme et rédacteur en chef, Jacques Marchand s'était consacré aussi à l'histoire du sport et des médias, à travers différents ouvrages.

Longtemps voix de Radio-Tour, le canal d'information pour les responsables d'équipes et les suiveurs, dans le Tour de France, il avait monté le Tour de l'Avenir au début des années 1960, une épreuve qui s'adressait aux meilleurs coureurs amateurs des deux côtés du "rideau de fer".

Plusieurs vainqueurs du Tour de France (Felice Gimondi, Lucien Aimar, Joop Zoetemelk, Greg LeMond) se sont révélés dans cette course par étapes de référence. Né en 1921, il avait aussi été au départ de l'aventure du quotidien Le Matin de Paris à la fin des années 1970 et avait participé à la création de la filière professionnelle de l'INSEP permettant aux sportifs de haut niveau de se former aux métiers des médias.