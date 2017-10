Tous les médias à la recherche de Mallaury Nataf depuis l'appel lancé par Jean-Luc Azoulay dans "Morandini Live" sur CNews

Il y a quelques jours, Jean-Luc Azoulay, invité de Jean-Marc Morandini sur le plateau de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, avait lancé un appel à l'attention de Mallaury Nataf. Inquiet, il annonçait : "Je voudrais lancer un appel. Si Mallaury nous entend et a besoin qu'on l'aide, qu'elle le fasse savoir. On n'a pas de nouvelles" (voir vidéo ci-dessous).

Cet appel a attiré l'attention de plusieurs médias qui sont partis à la recherche de la comédienne, notamment le Parisien.

Le Parisien s'est rendu dans le quartier où Mallaury Nataf habite, pour récolter des informations auprès des commerçants. Deux employés d'un bar proche de son domicile confient ne pas "l'avoir vue depuis deux semaines, ce qui correspond à l’arrivée de clochards pas très sympathiques". L'ancienne actrice d'AB Production aurait quitté le quartier, ne se sentant plus en sécurité.

Une information que semble confirmer une contrôleuse de la RATP aux journalistes du Parisien. Elle raconte l'avoir rencontrée: " je ne l’ai pas reconnue. Elle était blonde, avec une queue de cheval, semblait en bonne santé et était habillée normalement, comme quelqu’un qui rentre du boulot, qui ne roule pas sur l’or mais pas non plus comme une SDF au bout du rouleau. Elle mangeait une salade de pâtes".

"Jean-Luc Azoulay rassuré : Mallaury Nataf retrouvée vivante et en bonne santé", titre par exemple Télé Star.

De son côté, Voici, qui assure détenir des informations supplémentaires, assure que" Mallaury Nataf a été retrou­vée : « Elle est vivante »". Le magazine people assure que "ses anciens parte­naires du Miel et les abeilles ont « peur que cela finisse mal »".

Même le très sérieux NewsMagazine Le Point y va de son article en titrant tout simplement: "Mallaury Nataf retrouvée vivante"

De son côté, Jean-Luc Azoulay se dit "rassuré depuis : bien que dans une situation personnelle toujours très chaotique, Mallaury Nataf est vivante et en bonne santé. ", peut-on lire sur le site de Télé Star.

Selon le Parisien, Jean-Luc Azoulay reçoit beaucoup d'appels au standard de sa société et beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Le producteur confie, au quotidien, qu' "une employée de la caisse d'allocations familiales nous a appelé pour nous dire qu’elle s’était présentée récemment dans une antenne. Et d’autres témoignages nous confirment qu’elle est vivante. C’est à la fois rassurant et inquiétant, car elle ne donne de signe de vie à personne".

.