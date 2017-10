La série mythique "Magnum" va revenir sur les écrans avec des épisodes inédits qui seront diffusés sur la chaîne américaine CBS

Selon le site Hollywood Reporter, CBS diffusera des épisodes inédits de la série "Magnum". Selon ses informations, la chaîne américaine aurait déjà commandé un pilote.

Pour cette nouvelle version, CBS travaille en partenariat avec Universal Televisions. Les deux géants préparent "une mise à jour" de la série où l'on retrouvera toujours le personnage principal mais plus moderne. Ainsi, ce ne sera plus un marine revenant de la guerre du Vietnam, mais d'Afghanistan, actualité oblige. L'action se déroulera toujours à Hawaï et on retrouvera deux personnages historiques, Theodore "TC" Calvin et Orville "Rick" Wright.

Les deux scénaristes s'occupant de cette reprise ont déjà eu l'occasion de travailler sur ce genre de projet, puisqu'il s'agit des scénaristes ayant déjà planché sur le retour des séries "MacGyver" et "Hawaï police d'État".

Hollywood Reporter promet que le reboot sera rempli de comédie et d'aventure. Le magazine n'a cependant aucune information sur une apparition de Tom Selleck, actuellement à l'affiche de la série "Blue Bloods" sur la même chaîne.

