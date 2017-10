Placé en garde à vue après avoir été contrôlé en excès de vitesse avec un passager armé, le rappeur Jul présente ses excuses

Comme vous l'avait rapporté jeanmarcmorandini.com , le rappeur Jul a été remis en liberté à Marseille après avoir été arrêté avec du cannabis et une arme à feu dans la voiture.

Sur Facebook, le rappeur s'exprime pour la première fois et présente ses excuses.

"Desolé ma team pour ce qu'il cest passé", a-t-il écrit.

Et d'ajouter: "Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne image pour tt le monde donc voila je tenez a mescusez !"

Un message accompagné du hashtag "#Japprenddemeserreurs"

Rappelons que le rappeur marseillais a été placé en garde à vue dimanche soir à Marseille après avoir été intercepté en excès de vitesse sur l'autoroute, à plus de 160 kilomètres heure, sous l'emprise de stupéfiants.Alors qu'il roulait, selon la police, à une vitesse estimée à "plus de 160 kilomètres heure" en direction de Marseille, Jul faisait des appels de phare aux voitures roulant devant lui, parmi lesquelles se trouvait une voiture de policiers de la Bac, qui l'ont intercepté.

Son passager, lui aussi placé en garde à vue, a été interpellé avec une arme de poing de 9 mm de calibre, selon la police, et une petite quantité de résine de cannabis.