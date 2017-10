Découvrez la nouvelle télé-réalité qui veut ringardiser Les Marseillais, les Anges et Secret Story et qui pourrait débarquer en France - Vidéo

Ce matin, l'émission "Morandini Live", présentée par Jean-Marc Morandini sur CNews et Non Stop People, est revenue sur une nouvelle télé-réalité lancée le mois dernier en Grande-Bretagne.

Depuis le 14 septembre, les téléspectateurs de la chaîne ITV2 ont pu découvrir "Bromans", un programme dans lequel huit couples sont plongés dans un Rome antique.

Au fil des épisodes, les candidats - les garçons habillés en tenues de gladiateurs, les filles en toges - s'affrontent lors d'épreuves. Lors de la dernière épreuve, ils se rendront dans un Colisée pour tenter d'être le seul à remporter 10.000 £.

Il s’agit d’un mélange détonant de l’île de la tentation et de la série de HBO “Rome”. L’émission s’amuse à suivre au fil des semaines “huit couples sexy” comme le dit la chaîne, 8 couples, de la vraie vie, qui sont plongés dans une aventure unique.

Du jour au lendemain ils se retrouvent en pleine immersion d’une Rome Antique, dans un décors digne d’une production Hollywoodienne ! Les jeunes hommes, eux, jouent le rôle des valeureux gladiateurs, et sont coachés par David McIntosh qui a joué dans la version Britannique de Gladiators !

Pendant ce temps là, les jeunes femmes de leur côté s’amusent à pratiquer des tâches traditionnelles de l’antiquité, comme la fabrication du vin ou la sculpture. Dès l’introduction la voix off annonce la phrase fatale : “Will Rome make them, or break them”, C’est à dire : “Rome va t’elle les rendre plus fort, ou les détruire”.

Le prétexte est clairement établi : déshabiller tout le monde. En tous cas, les déshabiller au maximum ! Tenues de gladiateurs pour les hommes, c’est à dire trois lanières de cuir en haut et une jupette pour le bas. Côté filles, c’est une toge version mini-jupe et un décolleté bien dessiné.

L’avantage c’est qu’avec ces tenues qui s’amusent clairement des corps bodybuildé, des pectoraux bien huilé et des formes féminines explicitement suggérée, il y en a pour tous les goûts! On nous a promis avec ce programme une Antiquité “drôle, sexy et compétitive”. C’est exactement ce que l’on nous sert.

C’est une nouvelle génération de télé-réalité qui est forcément regardée par les chaînes françaises... mais qui coûte très très cher. Il y a beaucoup de moyen, de superbes décors et donc une lourde facture au final. Avant de se lancer dans l’aventure, il faudra donc s’assurer pour les chaînes françaises de la rentabilité du programme!

