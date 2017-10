La plupart des utlisateurs de Netflix ne paie pas d'autres services de streaming. Mais les utilisateurs de HBO Now et Hulu, si.

Une étude américaine, conduite par Second Measure sur les abonnements des américains aux services de streaming, conforte encore une fois Netflix dans sa place de leader du marché.

On y apprend que 80% des abonnés à Netflix n'utilisent pas d'autres programmes de streaming. Ce chiffre contraste avec les chiffres concernant ses concurrents, Hulu et HBO Now.

En effet, 62% des abonnés à HBONow et 61% des utilisateurs de Hulu paient aussi un abonnement à Netflix. Hulu se place comme principal concurrent de l'entreprise américaine : 17% de ses abonnés ont aussi un abonnement à Hulu et ils sont seulement 1% à aussi avoir un abonnement à la plateforme de la chaîne HBO. La suprématie de Netflix s'explique en partie par le jeune âge de ses concurrents, arrivés bien après dans le secteur du streaming.

Netflix, qui peut se vanter dépasser les 100 millions d'abonnés dans le monde, compte 53 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, soit quatre fois que son rival Hulu. Il existe pourtant une marge de progression intéressante pour l'entreprise qui n'a pas fini son expansion. Seulement 25% des consommateurs américains sont abonnés au leader du service de films et séries à la demande.

.