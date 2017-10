Les candidats de la saison 2 de "Star Académy" se réunissent 15 ans après

Lors d'une soirée souvenir, Houcine, Emma, Aurélie, Alexandre, Jérémy et Fabien ont pu se retrouver et fêter les 15 ans de la "Star Academy 2".

Houcine, en 2014, s'était confié à Purecharts, en affirmant ne plus avoir de contacts avec Nolwenn Leroy et en ajoutant "Avec Georges Alain, on s'appelle au moins dix fois dans la semaine, et on se voit beaucoup. Je suis encore en contact avec Jérémy Châtelain, Aurélie Konaté, Alexandre, Michal et j'ai fait une tournée avec Anne-Laure pendant trois ans".

Les anciens candidats en ont profité pour poster les photos de leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux, Aurélie Konaté ayant même commenté "Amis pour toujours. Quinze ans après. Star Academy 2. Les meilleurs".

Le finaliste de la saison, Houcine Camara, continue toujours sa carrière dans la musique. De même pour Emma Daumas, qui a sorti un EP appelé "Vivante" et Jérémy Chatelain, qui a sorti deux chansons en 2017. Aurélie Konaté a été vue dans "Camping Paradis" et Fabien Mancel est devenu photographe.

.