L'ex-femme de Kristoff St John donne des nouvelles de l'acteur des "Feux de l'amour", hospitalisé pour une tentative de suicide

L'histoire de Kristoff St John, l'acteur incarnant Neil dans "Les Feux de l'amour", a fait le tour des réseaux sociaux. On y apprenait que le comédien était hospitalisé après une possible tentative de suicide. Les premières informations disaient qu'il avait envoyé des photos de lui, un pistolet sur la tempe, à son ex-femme, Mia St John.

Une version qui n'a rien à voir avec les faits réels selon elle, qui a tenu à rétablir la vérité. Pour cela, elle s'est confiée dans un message publié sur le site de Entertainment Tonight. "Je veux que les gens sachent la vérité à propos de ce qui est arrivé à Kristoff, parce qu'actuellement l'information qui est divulguée est inexacte et fabriquée par certains médias. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant, et pour ceux qui traversent cela, c'est un véritable cauchemar qui vous hante pour toujours. Le décès de notre fils adoré Julian, a forcément de lourdes conséquences pour nous deux. Il est acteur et même s'il apparaît toujours solide de l'extérieur, son cœur est brisé. Dans notre société nous avons le devoir de commencer enfin à prendre les problèmes mentaux au sérieux car personne n'est à l'abri".

Alors que l'acteur est hospitalisé depuis le 19 octobre, le message poursuit : "Un incident est survenu la semaine dernière qui l'a poussé dans ses derniers retranchements, mais cela n'a pas été décrit de façon exacte. J'espère que dans un moment pareil nous pouvons tous réconforter Kristoff dans nos bras et l'aider dans cette période où il en a tant besoin. Aidez-le à cicatriser et avancer. Ce n'est pas une histoire qui doit servir de "rumeur"ou faire un titre intéressant, c'est un homme qui essaie de faire face à une tragédie, qui malmène son âme. Ce dont il a besoin en ce moment ce sont vos pensées et vos prières".

La tragédie qu'ont vécue l'acteur et son ex-femme est intervenue en 2014, alors que leur fils Julian, souffrant de problèmes mentaux, s'est suicidé. Reprochant à l’hôpital de ne pas avoir pris soin de lui pendant une heure entière, le couple a poursuivi l’équipe médicale devant les tribunaux. Au final, un accord fût trouvé, ce qui a permis au couple de pouvoir continuer à se battre contre les maladies mentales en créant une association, la Mia St John Foundation.

.